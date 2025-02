Éducation : le Sénégal accueille une rencontre décisive sur l'évaluation des systèmes éducatifs en Afrique

Cette rencontre marque une étape cruciale pour l'avenir de l'éducation en Afrique subsaharienne. Les résultats des travaux menés contribueront à accélérer les progrès vers une éducation plus inclusive et de qualité pour tous.

Dakar a été le théâtre d'une rencontre de grande envergure sur l'éducation en Afrique subsaharienne. Plus d'une centaine de participants, représentant 21 pays membres de la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage (CONFEMEN), se sont réunis pour débattre des enjeux liés à l'évaluation des systèmes éducatifs.L'objectif principal de cette rencontre était de préparer la grande collecte de données dans le cadre du Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC). Pour Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, l'évaluation des systèmes éducatifs est essentielle non pas pour établir des classements, mais pour permettre aux pays de s'auto-évaluer, de se comparer et d'ajuster leurs politiques en vue d'une éducation plus équitable et performante.« Nous sommes là dans le cadre d’un regroupement des différents secteurs des différents pays pour justement préparer la grande collecte des données et il s’agit strictement d’une évaluation. Le PASEC a pour mission d’analyser les différents systèmes éducatifs et c’est un enjeu de taille. L’objectif n’est pas de classer, mais de s’auto-évaluer, de se comparer à d’autres et d’ajuster nos politiques dans une logique d'équité et de performance. L'élève doit être au cœur de ce dispositif », a-t-il déclaré.Le Secrétaire général de la CONFEMEN, le Pr Abdel Rahamane Baba-Moussa, quant à lui, a souligné l'importance de cette évaluation pour obtenir des données probantes sur les compétences des élèves et améliorer la qualité de l'enseignement. Il a également remercié le Sénégal pour son engagement continu en faveur de l'éducation et son accueil du siège de la CONFEMEN depuis 1969.