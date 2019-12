Education / Mamadou Talla (ministre) : "On va regler définitivement cette question d’abris provisoires… La nouveauté, c’est l’installation de trois LINEQ"

L’Assemblée nationale a adopté avec la majorité absolue le projet de budget pour l’exercice 2020 du ministère de l’Education nationale dirigé par Mamadou Talla. Lors de cet examen du budget, les parlementaires de l’hémicycle ont adoubé le travail abattu par ce dernier. Il s’en est ainsi félicité et porte toujours le combat concernant la réduction des abris provisoires au Sénégal.

Cette question des abris provisoires qui est essentielle selon le ministre, a été plusieurs fois évoquée par les députés. Et à en croire Mamadou Talla, le ministère est en phase de résorption de ces abris provisoires, mais aussi, est en train de construire d’autres nouvelles salles de classe. Mais le ministre n’en reste pas là, puisqu’il a posé la question de savoir s’il faudrait toujours étudier dans les salles de classe à l’heure du numérique.

Le ministre lance aussi une nouveauté qui concerne le lancement de LINEQ qui signifie Lycée d’intégration nationale pour l’équité et la qualité. Mamadou Tall fait savoir, dans cette même veine, que 3 LINEQ seront installés à Sédhiou, Kaffrine et Matam…