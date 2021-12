Éducation : Les écoles catholiques du Sénégal signalent un recrutement déloyal de leurs enseignants par l’État.

L'Office National de l'Enseignement Catholique du Sénégal (ONECS), indignée et offensée, a dénoncé les agissements dépouillés de toute forme de délicatesse de son ministère de tutelle.



En effet, c’est dans le cadre d’un point de presse tenu ce mardi qu’ils ont interpellé l’opinion publique sur ce phénomène qui commence à les dépasser.



Selon les propos de leur porte parole du jour, l'Abbé Pierre Dione, le constat est fait depuis le mois de septembre 2021, à la veille des ouvertures scolaires, avec la démarche du Ministère de l'Éducation Nationale qui saigne la ressource humaine de l'Enseignement Catholique, par des recrutements de l'ordre du déloyal.



Il s’agit de 173 permanents en contrat à durée indéterminée, détenteurs d'un diplôme professionnel, pour la presque totalité, qui ont été débauchés. Ceci les pousse à se questionner à savoir comment remplacer ces compétences en pleine année scolaire. Plusieurs correspondances avenantes et discrètes sont restées sans réponse.



Sur ce, ayant respecté toutes les procédures administratives à sa portée, l'ONECS prend à témoin l'opinion publique et interpelle l’État par le biais du ministère de l’éducation pour que cette pratique cesse...