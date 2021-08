Éducation / BFEM 2021: Mamadou Talla salue le bon déroulement des épreuves et les bons résultats du Cfee.

La dernière manche des examens de fin d'année, le BFEM, se tient actuellement dans l'ensemble du territoire Sénégalais. Le Ministre de l'Éducation Nationale a effectué une visite dans certains centres qui se trouvent dans le département de Rufisque. Une occasion pour Mamadou Talla de saluer les efforts consentis pour la bonne tenue des examens.



Plus de 189 000 candidats, plus de 1.200 jurys et les informations reçues un peu partout annoncent que les épreuves se déroulent normalement malgré les fortes pluies qui se sont abattues et toutes les mesures sanitaires ont été respectées, a fait savoir le MEN.



Selon ce dernier, les résultats du CFEE est le résultat d'un travail collectif. "Nous avons un bond de 6 points par rapport à l'année dernière. Cette dynamique de réussite est enclenchée et il faut louer le travail fait par les enseignants, les élèves et les parents d'élèves pour dire que nous sommes sur la bonne voie ..."



Le MEN a aussi évoqué le port collectif de tenue scolaire dès la maternelle et l'élémentaire. "La tenue elle, existe déjà. Au niveau pédagogique, il y a beaucoup de point positif car les élèves se retrouvent entre eux. Ceux qui sont des pédagogues savent le rôle de ces tenues. Cette directive du président de la République répond à un besoin d'équité sociale ...", a-t- il ajouté lors de cette tournée qui a eu lieu ce 9 août 2021 à Rufisque.