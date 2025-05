Économie : Visa réunit Banques, Fintechs et Marchands pour une rencontre stratégique à Dakar

Visa, leader mondial des technologies de paiement, a organisé le 15 avril dernier une rencontre inédite entre les acteurs clés de l’écosystème du paiement numérique au Sénégal.



L’événement, qui s’est tenu au Noom Hôtel Dakar, a rassemblé banques, fintechs et marchands autour de discussions stratégiques sur l’avenir des paiements digitaux dans la région.



Aux côtés de Sandra Gayibor, Directrice Pays Sénégal-Cap Vert-Mali-Guinée et Niger, de Cynthia Yebouet et Leleng Tchangai, l’événement a été marqué par la présence de M. Ismahill Diaby, Vice-Président et Directeur Général Afrique de l’Ouest et Centrale Francophone & Lusophone de Visa, qui a réaffirmé l'engagement de Visa à accompagner la transformation digitale des services financiers tout en favorisant l’inclusion financière et l’innovation locale.



« Nous sommes ici pour renforcer les partenariats et co-construire des solutions adaptées aux besoins du marché sénégalais. C’est en unissant les forces des banques, des fintechs et des commerçants que nous pourrons faire progresser l’accès à des paiements sûrs, pratiques et inclusifs pour tous », a déclaré Ismahill Diaby.



L’événement a été rythmé par une prestation artistique culturelle, des interventions d’experts, des présentations de solutions Visa, un fireside chat avec le CEO de MAKUTA et enfin un panel sous le thème : Le futur du paiement digital.



Cette rencontre s’inscrit dans la volonté de Visa de soutenir un écosystème de paiement robuste et interconnecté, au service de la croissance économique du Sénégal et de la région.



Ainsi, Visa tient à remercier ses différents partenaires, les Banques, les Fintechs, les marchands pour leur présence et leur engagement :



Intech, BHS, BDK, Mikaty, Airudi, l’Association des boutiquiers du Sénégal, Mobiwire, ASPT, Paydunya, CBAO, FBN Bank Sénégal, Mikaty, Crédit du Sénégal, TotalEnergies Marketing Sénégal, Ecobank, Mobisénégal, Société Générale, FBN Bank Sénégal, Africananda, Intouch, Bank Of Africa, Banque Agricole, Orabank, Mikaty, Wave, Hub 2, Ecobank, Rubyx, People Input, Crédit du Sénégal, Coris Bank, BSIC, Asecna, Jet Café, Proboutik, Paxity, People Input, UBA, Hypermarché Exclusif, Yango, Djamo, BCAO, Yellow Card, Intouch, BHS, BRM, EDK Oil, FBN, BICIS Sunu, Cofina, Intech, Samir Money, SYCAPAY, SESA Digital Finance, PayDunya, NiirPay, ABS Bank, LBO, Numherit, Versus Finance, Oval Finance, Dogtas, Axa Assurance, BBS Invest, IDA Link, BDK, GO221, ATPS, PeopleInput, Microsef, La Poste, Orabank, Siitav, CMA CGM, UNACOIS, Idalink.