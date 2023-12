Économie : Les Douanes annoncent la "dématérialisation intégrale" des formalités de dédouanement..., le 1er janvier 2024

La direction Générale des Douanes a annoncé le lancement de la "dématérialisation intégrale" des formalités de dédouanement dans toutes les unités douanières connectées au système "Gaïndé", à partir du 1er janvier 2024.

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, la division de la communication et des relations publiques des Douanes, indique que ceci entre "dans le cadre de la modernisation de ses services".

Elle souligne par ailleurs que cette réforme a été précédée par des "campagnes de formation et de sensibilisation sur plus de trois mille (3000) acteurs du dédouanement. Le communiqué ajoute que cette dématérialisation des procédures se traduira par la digitalisation intégrale du traitement des déclarations en détail.



La Direction Générale des Douanes de lister les avantages liés à cette dématérialisation pour les acteurs de la chaîne logistique internationale. Il s'agit entre autres : "d'une célérité accrue des procédures, d'une diminution des frais de passage en douane consécutive, à la suppression des frais d'impression et d'archivage physique des dossiers, au gain substantiel de temps pour l'opérateur.. et enfin à la sécurisation des recettes douanières avec une plus grande transparence introduite dans la gestion des formalités de dédouanement", renseigne le communiqué émanant de la Direction Générale des Douanes.