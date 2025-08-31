Écologie et solidarité : des jeunes volontaires accompagnent la transition verte en Casamance

À l’heure où le Sénégal fait face à de multiples défis énergétiques et climatiques, l’ONG JVE Sénégal et ses partenaires ont choisi de frapper un grand coup en Basse-Casamance. Leur initiative, alliant écologie et solidarité, a pris la forme d’un camp et d’une caravane écologiques dans plusieurs localités insulaires.







Moment phare de cette démarche : l’installation et l’inauguration de lampadaires solaires sur l’île historique de Carabane. Ces équipements permettront non seulement d’améliorer la sécurité et le quotidien des habitants, mais aussi de promouvoir l’usage des énergies renouvelables dans une région particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique.







L’événement, marqué par une soirée conviviale et la présence des notables locaux, a réuni jeunes volontaires et acteurs de l’environnement autour d’un objectif commun : accélérer la transition écologique tout en renforçant la résilience des communautés.

