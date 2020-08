EX-CEMT DE DIOURBEL / la réfection se poursuit mais la polémique autour des 25 millions ne s’est pas estompée

Fonctionnelle depuis le 1er octobre 1972, l'école Ex-CEMT est devenue vétuste et souffre d'un manque criard de dispositifs scolaires. C'est la raison pour laquelle plus de 50 ans après, c'est-à-dire depuis le 1er octobre 2019, des anciens élèves, dont le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ont créé une structure dénommée ADA et entrepris de la réhabiliter et de l'équiper au fil des ans.

Pour cette année, des activités de reboisement ont été menées, 08 centaines de livres destinés à la bibliothèque, des masques et du gel hydroalcoolique octroyés aux élèves et au personnel enseignant etc...



L'occasion a été aussi mise à profit par le principal du Cem pour signaler que les 25 millions sur les 50 promis par l'actuel ministre de l'intérieur et qui devraient leur être livrés via une entreprise de la place, ne lui sont toujours pas parvenus.



Cheikh Fall, le Président de la structure, invitera l'ensemble des anciens élèves de l'école à venir se joindre à eux pour réussir le pari fixé.