ÉVÉNEMENTS DE L’UGB : Le SEP de BBY salue les mesures prises par le Président Macky Sall

Le Président de la République, son Excellence Macky SALL vient de prendre ce jour, 19 mai 2018, un décret nommant le professeur Ousmane THIARE, recteur de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis en remplacement du professeur Baydallaye KANE.

Dans le même élan, le Chef de l’Etat a également nommé Monsieur Papa Ibrahima FAYE, directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales de la même Université, en remplacement de Monsieur Ibrahima DIAO.

Le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) de Bennoo Bokk Yaakaar salue ces décisions qui traduisent une réelle volonté du Président de la République de ramener le calme et la sérénité au sein de la communauté universitaire, suite aux évènements malheureux survenus à l’UGB de Saint-Louis, le mardi 15 mai 2018, et qui ont entraîné la mort de l’étudiant, Fallou Sène.

Ces mesures, qui ne préjugent en rien de l'issue de l'enquête judiciaire ouverte avec promptitude par le procureur de la région de Saint-Louis, et la saisine de l’IGE pour faire toute la lumière sur la gestion des bourses participeront assurément à l'apaisement de la situation pour une reprise du cours normal des enseignements.

Tout en renouvelant ses condoléances attristées à la famille du défunt et à toute la communauté universitaire, le SEP de BBY appelle à nouveau les étudiants, la communauté universitaire, les acteurs politiques et la société civile, au calme et à la sérénité pour la paix et la stabilité de notre cher pays.



Fait à Dakar, le 20 mai 2018

Le SEP/BBY