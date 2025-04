Dya - Célébration de la fête de l’indépendance : Le maire Tamsir Guèye plaide pour le bitumage de la route Sibassor- Ndiébel

La commune de Dya a abrité ce 4 avril 2025 la célébration de la fête de l’indépendance de l’arrondissement de Ngothie (région de Kaolack). Dans son allocution, le maire de Dya, Tamsir Guèye, a salué la pertinence du thème de cette année : « Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées », mais également l’apport de ses collègues maires de l’arrondissement qui, selon lui, n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet évènement.

Tamsir Guèye a saisi cette occasion pour inviter les nouvelles autorités à prendre en considération, le bitumage de la route Dya-Sibassor-Ndiébel qui est une vieille doléance de la population. « Le bitumage de la route nous tient à cœur. Quand je dis-nous ce n’est pas Dya seulement mais l’ensemble des 5 communes de l’arrondissement de Ngothie. Nous avons, en collaboration avec les 5 maires, effectué un travail remarquable et avons pris espoir même que cette année-ci, ça allait démarrer parce que ça a effectivement été pris en compte dans le PSD (…). Le bitumage de la route Sibassor Ndiébel est effectivement inscrit dans le PSD 2025 et nous souhaitons vivement la relance de ce programme pour que cette route là soit bitumée...'', a-t-il lancé.

À noter qu’à défaut du défilé militaire et paramilitaire, Dya a vibré au rythme du défilé civil avec les élèves des différents établissements scolaires de la commune mais également les prestations des artistes et des artisans, en présence des maires de Ndiébel, Dame Bèye Ba, de Gandiaye, Pape Songhé Diop, de Thiomby, Alexandre Ngom, des autorités religieuses et coutumières.