Droits de diffusion de la coupe du monde au Sénégal attribués à la RTS : E-Média décèle des irrégularités et se donne le droit d’ester en justice.

Me Louis Biyao, avocat de New World TV, la société adjucataire des droits de diffusion en Afrique auprès de la FIFA, après avoir confirmé la signature d’un contrat avec le groupe E-Média le 24 Juin 2022, a affirmé que « le groupe n’a pas respecté ses engagements. Ce qui entraîne la résiliation avec effet immédiat dudit contrat. »



D’ailleurs informe-t-il, « nous avons envoyé un courrier de résiliation au groupe pour non-respect des engagements. Même s’il est bien stipulé dans le contrat que le non-respect des engagements entraîne la résiliation de droit du contrat. »



Suite à cette sortie, le groupe E-Média a câblé Dakaractu pour livrer sa part de vérité. En effet, par la voix du chargé des programmes et du partenariat, le groupe affirme n’avoir jusque-là reçu aucune notification de New World TV avec lequel il a bel et bien signé un contrat le 24 Juin, « ce qui est d’ailleurs confirmé par l’avocat du groupe. »



Toujours selon le groupe dirigé par Mamoudou I. Kane, « pour résilier un contrat, il y a des procédures à respecter et des démarches à suivre. Ce qui n’est pas pour le moment le cas. » D’après les informations exclusives de Dakaractu, le montant du contrat signé par le groupe E-Média est de 1 215 000 dollars, ce qui fait environ 700 000 000 FCFA. La sortie Me Moussa Sarr, l'avocat du groupe sur cette affaire, est attendue dans les prochaines heures...