Droits TV de la coupe du monde 2022, la FIFA pourrait sanctionner le Sénégal pour ingérence d’État …

Et si le contentieux qui oppose actuellement le groupe e-media à la société New World TV finissait par coûter très cher à la fédération sénégalaise de football, pour ne pas dire à l’État du Sénégal ?



Me Bamba Cissé a prévenu : « La FIFA est au dessus des États", dans le cadre de la cession des droits de retransmission de la Coupe du monde de football 2022. « Dès lors qu’on constate que c’est l’État qui s’est suppléé à la RTS pour fausser le libre jeu de la concurrence et payer à partir du trésor public des droits… La FIFA exerce son contrôle et le tribunal arbitral, dès lors qu’il sera saisi, va suspendre les droits octroyés… »