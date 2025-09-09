Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre


Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre
Un simple café ambulant qui cachait un trafic bien plus dangereux. À Thiaroye Gare, les policiers ont mis fin aux agissements d’un réseau de vente de chanvre indien, utilisant une poussette à café comme façade. Derrière les petites tasses fumantes servies chaque matin aux habitués, se tramait un commerce illicite savamment dissimulé.
 
Une alerte anonyme qui fait tomber le masque
 
Tout est parti d’un renseignement transmis aux limiers du commissariat de Thiaroye. Postés discrètement aux abords du marché, ils n’ont pas tardé à repérer un comportement suspect. C’est ainsi qu’Adiouma Barry, livreur « thiak-thiak » de 26 ans, a été intercepté près d’une poussette à café. Quelques instants auparavant, il avait accompagné son client, Ibrahima Camara, vendeur ambulant de café, pour une livraison douteuse dans la zone de Keur Massar.
 
À la venue des policiers, Camara s’était éclipsé pour acheter du sucre, laissant son complice seul avec les bagages. Mauvais timing : la fouille révèle 1,4 kg de chanvre indien soigneusement dissimulé.
 
Du café aux stupéfiants : le double visage d’un vendeur ambulant
 
Selon l’enquête, derrière l’activité anodine de vendeur de café, Ibrahima Camara, 27 ans, déjà condamné, organisait en réalité un réseau de distribution de chanvre. Sa poussette à café lui servait de camouflage idéal pour écouler la drogue sans éveiller les soupçons.
 
Déférés devant le parquet de Pikine-Guédiawaye, les deux hommes ont été jugés jeudi dernier.
 
Devant le tribunal : dénégation et aveux
 
À la barre, les deux prévenus ont adopté des postures différentes.
•  Adiouma Barry, sans avocat, a tenté de se disculper : « Je n’étais qu’un simple chauffeur, payé 4000 Fcfa. Je ne savais pas ce que contenaient les bagages », a-t-il assuré, niant les aveux consignés dans le procès-verbal.
•  Ibrahima Camara, lui, a reconnu les faits, admettant s’être approvisionné à Diamniadio et avoir confié les colis à son acolyte.
 
Le parquet, convaincu de la culpabilité du vendeur de café, a requis deux ans de prison ferme contre lui et la relaxe pour son co-prévenu.
 
Le verdict tombe
 
Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet :
•  Adiouma Barry a bénéficié d’une relaxe au bénéfice du doute.
•  Ibrahima Camara a été condamné à 2 ans de prison ferme pour offre et cession de chanvre indien.
 
Mardi 9 Septembre 2025
Dakaractu



