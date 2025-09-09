Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre

Un simple café ambulant qui cachait un trafic bien plus dangereux. À Thiaroye Gare, les policiers ont mis fin aux agissements d’un réseau de vente de chanvre indien, utilisant une poussette à café comme façade. Derrière les petites tasses fumantes servies chaque matin aux habitués, se tramait un commerce illicite savamment dissimulé.Tout est parti d’un renseignement transmis aux limiers du commissariat de Thiaroye. Postés discrètement aux abords du marché, ils n’ont pas tardé à repérer un comportement suspect. C’est ainsi qu’Adiouma Barry, livreur « thiak-thiak » de 26 ans, a été intercepté près d’une poussette à café. Quelques instants auparavant, il avait accompagné son client, Ibrahima Camara, vendeur ambulant de café, pour une livraison douteuse dans la zone de Keur Massar.À la venue des policiers, Camara s’était éclipsé pour acheter du sucre, laissant son complice seul avec les bagages. Mauvais timing : la fouille révèlesoigneusement dissimulé.Selon l’enquête, derrière l’activité anodine de vendeur de café, Ibrahima Camara, 27 ans, déjà condamné, organisait en réalité un réseau de distribution de chanvre. Sa poussette à café lui servait de camouflage idéal pour écouler la drogue sans éveiller les soupçons.Déférés devant le parquet de Pikine-Guédiawaye, les deux hommes ont été jugés jeudi dernier.À la barre, les deux prévenus ont adopté des postures différentes., sans avocat, a tenté de se disculper : « Je n’étais qu’un simple chauffeur, payé 4000 Fcfa. Je ne savais pas ce que contenaient les bagages », a-t-il assuré, niant les aveux consignés dans le procès-verbal., lui, a reconnu les faits, admettant s’être approvisionné à Diamniadio et avoir confié les colis à son acolyte.Le parquet, convaincu de la culpabilité du vendeur de café, a requis deux ans de prison ferme contre lui et la relaxe pour son co-prévenu.Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet :a bénéficié d’une relaxe au bénéfice du doute.a été condamné àpour offre et cession de chanvre indien.