Drame de l’Immigration irrégulière: Thiawlene, Gouye Mouride Merina, Colobane, Diokoul, dangou, Rufisque pleure plus de huit de ses fils.

Rufisque endeuillé par l’immigration clandestine . Ils sont plus de huit jeunes natifs du quartier traditionnel lebou de Thiawlene, Gouye Mouride, Merina, Colobane, Diokoul, Cité Filao, dangou. Une nouvelle qui est tombée comme un couperet à Rufisque. À Thiawlene où la majeure partie de ces jeunes ont leurs familles c’est la tristesse et la

Consternation après cette annonce. Mais l’urgence demeure dans l’évacuation des six rescapés qui sont actuellement à Dahla au Maroc , nous dit Daouda Ndoye , le porte- parole des familles des victimes . « On a perdu des fils et c’est très dur . Mais aujourd’hui nous voulons juste que l’Etat nous aide pour l’évacuation de nos rescapés . Car on a peur. Et d’après les informations reçues ils ne sont pas dans de très bonnes conditions . Si rien n’est fait on risque d’avoir d’autres morts . Actuellement ils ont besoin d’assistance et d’aide . Ce sont des enfants de ce pays alors seul l’Etat peut leur venir en aide », a -t- il souligné . Après l’annonce de cette triste de nouvelle les familles des victimes espèrent que les corps de leurs fils soient retrouvés et identifiés dans les jours à venir .