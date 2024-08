Drame aux Usa: Trois Sénégalais trouvés inertes avec une balle dans la tête

Trois de nos ressortissants à savoir un homme son frère et sa sœur ont été retrouvés morts dans une maison du sud-est d'Albuquerque, selon la police de ladite localité. Dans un communiqué parcouru par Les Échos qui en parle dans sa parution de ce mercredi, « les flics soutiennent pour le moment la thèse d'un meurtre-suicide ». La police d'Albuquerque a déclaré qu'il semble qu'un homme de 22 ans a mortellement tiré sur sa sœur de 20 ans et son frère de 17 ans avant de retourner l'arme contre lui. La police a déclaré que les trois personnes avaient toutes été blessées par balle à la tête.







Le mobile éventuel du meurtre-suicide n'est pas encore connu et la police n'a pas divulgué les noms des trois victimes pour le moment. « C'est une véritable tragédie », a déclaré le porte-parole de la police, Gilbert Gallegos, lors d'une conférence de presse. La police a déclaré que les agents avaient reçu un appel vers 23h dimanche selon lequel trois personnes avaient été retrouvées inconscientes à l'intérieur d'une résidence, et avaient ensuite été déclarées mortes sur les lieux. Ils ont déclaré que l'homme vivait dans la maison avec ses jeunes frère et sœur ainsi que leur mère, qui était sortie de la maison au moment de la fusillade. Elle a découvert les corps à son retour chez elle et a appelé la police.