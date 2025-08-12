Drame à Thiès : La mise en cause déférée au parquet...elle fera face au procureur d'un moment à l'autre

Dans le cadre du meurtre survenu le 08 août dernier vers les coups de 21 heures 30 minutes à Thialy, la mise en cause du nom R. Diallo communément appelée "Maman", vient d'être déférée au parquet de Thiès.

Elle fera ainsi face au procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Thiès qui décidera des suites à donner à la procédure.

Pour rappel, B. Niang a été tué le 08 août dernier dans un endroit sombre à Thialy. Interpellée par la police, la mise en cause a avoué l'avoir mortellement poignardé. Lors de son audition, elle avait déclaré que la victime détenait ses vidéos intimes et continuait à lui faire des chantages sexuels. Selon elle toujours, cette dernière l'avait attirée nuitament à Thialy et la menaçait à l'aide d'un couteau afin de profiter d'elle. Et c'est quand B. Niang s'apprêtait à passer à l'acte, qu'elle s'est emparée de l'arme du crime pour la loger dans la poitrine de ce dernier avant de prendre la poudre d'escampette...