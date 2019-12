Drame à Moussala (région de Kédougou) : Un individu tue le policier Mohamed Ndao et... se tranche la gorge.

Une affaire somme toute mystérieuse qui n’a pas fini de livrer ses secrets.

Que nous rapportent nos radars et antennes ? «Xana » les faits qui se sont produits hier, à Moussala, dans la région de Kédougou.

Lors d’un contrôle, un individu non encore identifié a poignardé à mort un policier du nom de Mohamed Ndao. Et vous savez quoi ? Après son acte, le meurtrier est entré dans une pharmacie où il a agressé un agent avant de se...trancher la gorge avec son couteau. Nous y reviendrons plus amplement...