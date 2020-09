Don à la Pouponnière de la Médina : Soham Wardini promet un appui annuel de la ville de Dakar à la structure.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation NEN KO DANN effectuée à travers les 19 communes de la région de Dakar, le maire de la Ville de Dakar a fait une descente à la Pouponnière de la Médina. Ceci, pour remettre un important don de nourriture (Lait, sucre, farine et entre autres produits) destinée aux petits pensionnaires de la structure.



À cette occasion, Soham Wardini a promis un appui annuel de la ville de Dakar à l'institution sociale pour une meilleure prise en charge des petits. "Nous allons tout faire pour vous accompagner parce que ces enfants sont l'avenir du pays." C'est la raison pour laquelle, dit-elle, nous devons nous en occuper afin de les mettre dans d'excellentes conditions de santé avec une bonne éducation".



De son côté, la Directrice de la Pouponnière de la Médina a souligné que le choix de cette couche vulnérable témoigne du sens de responsabilité et de foi à la société et à ces pensionnaires.



Selon Sœur Célestine, ce don de Madame le Maire Wardini, contribuera efficacement à l'entretien et au suivi des pensionnaires...