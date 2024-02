Djamil Sané après sa libération : «Ousmane Sonko ne va pas nous trahir… il ne négociera jamais sur le dos des sénégalais »

La vague de libération n’a pas seulement emporté des jeunes du parti dissous, le Pastef. Mais également de hauts responsables de l’entité créée par Ousmane Sonko. Le maire des Parcelles Assainies en fait partie. Djamil Sané qui a bénéficié de deux mandats de dépôt a passé plusieurs mois dans une cellule qui l’a renforcé dans ses convictions. À sa sortie de prison, le compagnon du maire de la ville de Ziguinchor s’exprime sur la chaîne SourceA Tv. « Les gens ignorent que le milieu carcéral n’est pas une catastrophe. Le temps que j’ai passé derrière les barreaux m’a beaucoup appris et m’a donné des idées fertiles qui vont me servir dans la vie » a confié le maire des Parcelles Assainies se disant plus que jamais déterminé à poursuivre son combat aux côtés de son leader politique, Ousmane Sonko: « On ne peut rien me reprocher. Seulement, ces accointances avec mon leader. Rien d’autres. Mais je peux préciser que c’est un homme qui ne va pas nous trahir. Il ne négociera jamais sur le dos des sénégalais. Si le régime fait ce qu’il a à faire, après verra ce qui se passera » ajoute t-il toujours sur la chaîne Source A Tv.







Dans cette courte interview, le maire Djamil Sané rappelle que l’ex-Pastef reste un esprit et une philosophie qui seront toujours incarnés par les militants qui croient au projet de leur leader. « Nous sommes toujours dans notre coin à travailler. Nous savons que nous allons gagner l’élection parce que les populations leur ont tourné le dos. Nous espérons que l’élection sera rapidement organisée pour passer à autre chose » renchérit le Pastefien.