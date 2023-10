Divorce Yewwi-Tawaxu/ Aïda Mbodj sans langue de bois: « Vaut mieux être seul que d’être mal accompagné… »

Le moment ne pouvait être mieux choisi pour aborder cette question d’actualité et ce qui s’est passé hier à l’Assemblée nationale. Aïda Mbodj, même si sa conférence de presse avait pour but d’évoquer la question du parrainage et de sa tournée prochaine dans les régions du Sénégal et dans la diaspora, n’a pas pu s’empêcher de répondre à l’interpellation sur la scission entre Tawaxu Sénégal et le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Mais la phrase de la présidente de l’Alliance nationale And Saxal Liggeey résume sa posture: « mieux vaut être seul que d’être mal accompagné ». D’après le membre de la conférence des leader de Yewwi Askan Wi dirigée actuellement par Cheikh Tidiane Youm, « la coalition Yewwi Askan Wi est plus que jamais debout pour accomplir sa mission ». D’ailleurs elle rappellera le parcours de cette coalition, ses victoires et sa renommée qu’elle doit, précise-t-elle, à Ousmane Sonko, président de l’ex parti Pastef.