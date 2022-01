Divergence entre le G7 et les autres syndicats : les membres apportent des précisions…

C'est dans les locaux du Sels que les syndicats membres du G7 se sont donné rendez-vous pour parler des accords entre le gouvernement et les syndicats du G7.



Ils ont dénoncé les insuffisances notoires sur l'ensemble des accords signés avec le gouvernement avant d’évoquer le système de rémunération qui semble être le point de divergence entre le G7 et les autres organisations. En conférence de presse, le secrétaire général du Sels Authentique, Abdou Faty, a saisi l'occasion pour apporter des éclaircissements sur la divergence qui secoue le G7.



« Nous allons organiser une rencontre avec les syndicats membres du G20 et nous allons harmoniser pour que tous les enseignants puissent tirer leur épingle du jeu. Nous ne sommes pas en concurrence. Nous n'avons pas également de divergences majeures, nous parlons, mais il y a un problème de méthodologie qui nous a opposé ... », confie le SG du Sels.