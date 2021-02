District sanitaire de Ndoffane : Cheikh Ndiaye équipe les structures sanitaires en matériel médical de dernière génération pour 300 millions de nos francs.

À travers un partenariat avec la fondation 221 regroupant des sénégalais et des américains, le coordinateur de la Direction générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, Cheikh Ndiaye, a mis à la disposition du centre de santé et des postes de santé du district sanitaire de Ndoffane, un important lot de matériel médical visant à relever le plateau technique.



"Nous avons pu dans un partenariat gagnant-gagnant avec la fondation 221, décrocher un don de matériel médical d'une valeur de 272 millions. C'est un don qui est constitué de divers matériels mobiliers et intrants médicaux : des appareils d'échographie, d'électro-cardiogramme, de dialyse, des déambulateurs, des lits d'hôpitaux, de centre de santé, des lits de maternité, de consultation etc... C'est l'occasion de remercier la fondation 221 qui m'a apporté un grand soutien dans la mise à disposition de ce don de matériel que je veux utile à la population du Laghem...", a martelé le responsable politique à Ndoffane, par ailleurs président du Mouvement "AND SUXALI LAGHEM".



" Comme vous le savez, je suis toujours engagé pour le développement de mon terroir, le Laghem et à travers le Laghem, les communes qui le constituent et principalement celle de Ndoffane. Sur plusieurs domaines, nous avons essayé d'apporter notre contribution à cette ambition d'émergence du président de la République à travers le Plan Sénégal Émergent (PSE). Au niveau local, nous avons essayé dans certains domaines aussi d'apporter la contribution pour l'amélioration des conditions de vie des populations...", a encore ajouté le natif du Laghem...