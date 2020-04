Distribution de l'aide alimentaire : Le président Macky Sall lance officiellement l'opération de convoyage du riz à l'intérieur du pays.

La plateforme logistique du Port autonome de Dakar, située derrière la Marine nationale, a été le point choisi par le président de la république Macky Sall pour lancer officiellement le début du convoyage de l'aide alimentaire gouvernementale à l'intérieur du pays, dans le cadre du Plan de résilience contre les effets du coronavirus.



Le président de la République de soutenir que ce sont "les forces de défense et de sécurité qui vont accompagner tout le processus jusqu'à la destination finale".



À cet effet, le président Sall estime que "c'est une grande opération logistique puisque pour la première fois, le Sénégal va organiser une opération de distribution de plus de 100.000 tonnes de denrées alimentaires pour un million de ménages et dans les villages les plus reculés du pays".





Le chef de l'État se réjouit de l'implication de l'administration territoriale, des élus locaux et de la société civile dans ce plan de résilience contre l'impact du Coronavirus sur les foyers.



Pour rappel, le président de la République a lancé un programme d’aide alimentaire d’urgence doté d’une enveloppe de 69 milliards de francs CFA tirée du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Coronavirus (Force Covid-19) pour l’achat de 146 000 tonnes de denrées alimentaires à distribuer aux ménages ciblés sur l’ensemble du territoire national...