Distinction : Le Colonel Abdou Mbengue élevé au rang d’Officier dans l’Ordre national du Lion

Le Colonel de gendarmerie Abdou Mbengue, ancien Commandant de la Légion de Dakar, vient d’être élevé au rang d’Officier dans l’Ordre national du Lion. Une distinction honorifique attribuée à l’occasion de la cérémonie de de réception d’insignes assurée par la Grande chancellerie de l’Ordre national.
Cette élévation au grade d’Officier dans l’une des plus hautes distinctions honorifiques du Sénégal vient ainsi couronner le parcours d’un homme qui a marqué son passage à la tête de la Légion de gendarmerie de Dakar, une unité territoriale stratégique de la gendarmerie nationale.
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