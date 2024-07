Dissolution de l’AN: les clarifications de Malick Ndao sur les délais et la démarche de BBY

Le président de la République n’a la possibilité de dissoudre l’Assemblée nationale qu’à partir du 12 septembre. C’est l’avis du consultant parlementaire, Malick Ndao qui était l’invité de l’émission « En Ligne de Dakaractu, ce 18 juillet. Il évoque les textes qui élisent et installent les députés pour fonder son argumentaire. Mieux, M. Ndao croit que les procédures annoncées par le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar peuvent belle et bien prospérer pour contraindre à la dissolution de l’institution parlementaire.



« C’est le président de la République qui promulgue une loi votée à l’Assemblée nationale mais si ce dernier refuse de promulguer la loi, les textes autorisent l’Assemblée nationale à le faire pour son exécution », a indiqué le consultant parlementaire qui estime que les députés de la majorité se basent sur un fondement juridique. D’après lui, le PM doit faire très attention et prendre en considération la position des camarades de Abdou Mbow et mettre en exergue des concertations avec l’ensemble des députés pour une issue favorable au bon fonctionnement du pays.