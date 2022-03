Nommé en Avril 2021 comme Ambassadeur des Etats Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau en remplacement de SE Tulinabo S. Mushingi, Michael « Mike » Raynor est arrivé à Dakar le 17 février 2022. Il a présenté ses lettres de créances à son Excellence le Président Macky Sall ce 10 mars 2022. Il a à l’issue selon le service de presse de l’Ambassade déclaré que c’est un immense plaisir de servir en tant qu'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal et en Guinée-Bissau. « Je suis honoré de représenter mon pays dans cette partie du monde très spéciale et vitale, et je suis impatient d'approfondir nos amitiés et nos partenariats dans les jours à venir » a-t-il

Né en 1962, Michael Raynor est un membre de carrière du Senior Foreign Service qui a récemment occupé le poste d'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie. Auparavant, il a occupé les postes de chef de mission adjoint de l'ambassade des États-Unis à Kaboul, en Afghanistan, et d'ambassadeur des États-Unis au Bénin. M. Raynor a également été directeur du bureau du développement de carrière et des affectations au sein du bureau de la gestion des talents mondiaux et directeur exécutif au sein du bureau des affaires africaines du département d'État

. L'expérience antérieure de M. Raynor comprend le service aux ambassades des États-Unis au Zimbabwe, en Namibie, en Guinée et à Djibouti. Il est titulaire d'un B.A. du Lafayette Collège et d'une maîtrise en affaires internationales de l'université Columbia. Il a reçu le prix Leamon R. Hunt du département d'État pour l'excellence de sa gestion. Il est marié et a deux enfants adultes.

Tulinabo S. Mushingi, son prédécesseur, rejoint son nouveau poste d'ambassadeur auprès de la République d'Angola et de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe.