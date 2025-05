Diourbel : Mbaye Fall écope de 5 ans ferme et 2 millions d'amende pour trafic de faux billets

Né en 1992 à Louga, Mbaye Fall passera les cinq prochaines années à la prison de Diourbel. Ce chauffeur de transport en commun, père de trois enfants et marié, a été reconnu coupable de détention et mise en circulation de signes monétaires contrefaits ou falsifiés ayant cours légal au Sénégal. Le verdict a été rendu ce mardi au palais de justice de Diourbel.



C'est Serigne Gueye, gérant d'un bureau de transfert d'argent à Touba, qui a mis fin au stratagème de Mbaye Fall. Ce dernier déposait des faux billets dans les bureaux de transfert avant de revenir plus tard pour effectuer des retraits via son compte Wave.



Ce jour-là, la vigilance de Serigne Gueye a payé. Suspectant Mbaye Fall en raison de son comportement "plutôt bizarre", il a immédiatement vérifié les billets que le prévenu lui avait remis moins d'une demi-heure auparavant et qu'il n'avait pas encore rangés dans sa caisse.



Constatant que Mbaye Fall lui avait remis près de 180 000 francs CFA en faux billets, Serigne Gueye a confisqué l'argent avant d'alerter les policiers en faction non loin des lieux.



Lors de son interrogatoire, Mbaye Fall a déclaré que les faux billets lui avaient été remis par un certain "Ino" à Dakar, et qu'il ignorait leur nature frauduleuse. Il a maintenu cette ligne de défense devant le juge, assisté de ses avocats, Maîtres Assane Dioma Ndiaye et Cheikh Ngom.



Convaincu de la culpabilité du prévenu, le procureur Papa Khalil Fall avait requis dix ans de prison ferme et vingt millions de francs CFA d'amende. Les avocats de Mbaye Fall ont plaidé la relaxe pure et simple, et subsidiairement la relaxe au bénéfice du doute, mais en vain.



Rendant son verdict, le tribunal a condamné Mbaye Fall à cinq ans de prison ferme et deux millions de francs CFA d'amende. Il a également prononcé une interdiction de toute activité bancaire durant vingt années et ordonné la confiscation et la destruction des faux billets saisis.