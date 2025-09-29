Diomaye Faye à l’ONU : une MasterClass diplomatique qui hisse le Sénégal au sommet


Diomaye Faye à l’ONU : une MasterClass diplomatique qui hisse le Sénégal au sommet

Le 25 septembre 2025, à la tribune de la 80ème session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a livré un discours d’une rare intensité. Plus qu’une allocution, ce fut une MasterClass diplomatique qui a définitivement inscrit son nom dans le cercle restreint des dirigeants qui marquent leur époque.

Dans un monde traversé par les crises, le président de la République, Son excellence Bassirou diomaye Diakhar Faye a trouvé les mots justes, ceux qui dépassent les clivages pour parler au cœur des peuples. « Nous vivons des moments de fortes turbulences, de défis inédits et d’incertitudes multiples : expansion du terrorisme, persistance de conflits anciens et nouveaux, dérèglement climatique, crise économique profonde, recul de la solidarité internationale et risque élevé de désintégration du multilatéralisme. »

Le cri d’humanité pour Gaza

Le passage le plus marquant restera sans doute son plaidoyer bouleversant pour le Peuple Palestinien. Avec une empathie rare à ce niveau de responsabilité, le Président Faye a osé dire ce que beaucoup taisent : « Gaza terre de larmes, de sang et de sueur, est devenue un enfer pour des millions d’âmes de tous âges, piégées dans une prison à ciel ouvert. »
Et d’ajouter avec fermeté : « Nous ne pouvons ni nous taire, ni détourner notre regard. »

Ces phrases ont traversé les murs de l’ONU comme une onde de choc. Pour le Sénégal, qui préside le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du Peuple Palestinien, elles résonnent comme une exigence d’humanité et de justice. Elles rejoignent les prises de position constantes du Premier ministre Ousmane Sonko, qui n’a jamais cessé de défendre la cause palestinienne, que ce soit à Dakar ou ailleurs.

L’Afrique au centre du jeu diplomatique

Mais le discours n’a pas été seulement compassionnel. Il a aussi affirmé avec force la place de l’Afrique dans le nouvel ordre mondial.

« La paix et la sécurité ont un prix. Donnons-nous les moyens de l’assumer par un financement prévisible et pérenne des opérations de soutien à la paix en Afrique. »

Par ces mots, le Président a renvoyé à la communauté internationale la responsabilité de soutenir le continent non pas par des déclarations de principe, mais par des actes concrets.

Il a aussi dénoncé l’injustice structurelle d’un système international biaisé : « Il ne peut y avoir de justice fondée sur le droit quand ce qui tient lieu d’ordre international est régi par la logique du deux poids deux mesures, la loi du plus fort et l’esprit partisan. »

Une phrase qui résume à elle seule la philosophie souverainiste qui guide aujourd’hui le Sénégal : dire la vérité, même quand elle dérange.

Un Président à la stature internationale

À travers ce discours d’une portée historique et profondément impactante, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a définitivement endossé les habits d’un Homme d’État à la stature internationale, reconnu désormais comme l’un des grands leaders de sa génération. Son propos, mêlant humanisme et fermeté, a fait du Sénégal un phare moral dans les tempêtes géopolitiques.

« Alors, faisons de ce 80e anniversaire des Nations unies non pas le constat d’un ordre épuisé, mais le point de départ d’un nouvel espoir : celui d’une Organisation rénovée et plus efficace au service des peuples qu’elle incarne. » Cette phrase, au-delà de son élégance rhétorique, place le Sénégal comme acteur central d’un multilatéralisme repensé.

Un peuple en résonance avec son Président

Au Sénégal, ce discours a trouvé un écho immédiat. Militants du PASTEF, patriotes souverainistes, mais aussi citoyens ordinaires ont salué le courage et la clairvoyance du Chef de l’État. Beaucoup y voient l’illustration parfaite des promesses d’un Projet Souverainiste : un pays debout, parlant vrai, défendant les faibles et exigeant la dignité pour l’Afrique.

« Le véritable obstacle n’est ni financier et technique ni matériel. Il est dans la volonté politique de faire du multilatéralisme un instrument de solidarité collective. » En rappelant cela, le Président a redonné du sens à la politique internationale : remettre l’humain au cœur, replacer la justice au-dessus des rapports de force.

Une voix pour l’histoire

Ce 25 septembre 2025 restera comme un tournant. Le Sénégal a montré, par la voix de son Président, qu’il n’était pas une Nation périphérique mais bien une boussole morale. Avec le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier Ministre Ousmane Sonko, le pays assume désormais son rôle : conscience d’un monde en crise, acteur d’un avenir où la dignité humaine et la liberté des peuples ne sont pas négociables.

 

Alpha THIAM
Directeur Général de l’ADEPME

Autres articles
Lundi 29 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao

Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao - 29/09/2025

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063 - 29/09/2025

Trump publie son plan en 20 points pour Gaza

Trump publie son plan en 20 points pour Gaza - 29/09/2025

Mali: 24 mois de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara

Mali: 24 mois de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara - 29/09/2025

Manifestations à Madagascar: au moins 22 morts selon l'ONU, le président renvoie le gouvernement

Manifestations à Madagascar: au moins 22 morts selon l'ONU, le président renvoie le gouvernement - 29/09/2025

Netanyahu s'excuse auprès du Qatar pour les récentes frappes

Netanyahu s'excuse auprès du Qatar pour les récentes frappes - 29/09/2025

Prix Yidan 2025 : Le lauréat, Mamadou Amadou LY, se glorifie d’une victoire pour le Sénégal

Prix Yidan 2025 : Le lauréat, Mamadou Amadou LY, se glorifie d’une victoire pour le Sénégal - 29/09/2025

AFFAIRE MADIAMBAL DIAGNE : L’AFFECTATION DES COMMISSAIRES N’EST PAS UN SIGNE DE RUPTURE ( Colonel de Gendarmerie (er) Doudou Sall )

AFFAIRE MADIAMBAL DIAGNE : L’AFFECTATION DES COMMISSAIRES N’EST PAS UN SIGNE DE RUPTURE ( Colonel de Gendarmerie (er) Doudou Sall ) - 29/09/2025

Kaolack: Un homme décède lors d'une cérémonie funèbre

Kaolack: Un homme décède lors d'une cérémonie funèbre - 29/09/2025

14ᵉ Session de l’AG du Conseil des ministres Africains de l’Eau : Abass Fall alerte sur les défis d’eau et d’assainissement à Dakar

14ᵉ Session de l’AG du Conseil des ministres Africains de l’Eau : Abass Fall alerte sur les défis d’eau et d’assainissement à Dakar - 29/09/2025

Santé: ​L’essentiel à retenir sur le MONKEYPOX en 7 points

Santé: ​L’essentiel à retenir sur le MONKEYPOX en 7 points - 29/09/2025

Kaolack - Inondations à Thioffack : Les habitants interpellent les autorités étatiques

Kaolack - Inondations à Thioffack : Les habitants interpellent les autorités étatiques - 29/09/2025

[Contribution] Campagne de déguerpissement : et si on voyait plus loin que des tables renversées ?

[Contribution] Campagne de déguerpissement : et si on voyait plus loin que des tables renversées ? - 29/09/2025

Réseau international de téléphones volés démantelé à Dakar : deux Chinois au cœur de l’affaire !

Réseau international de téléphones volés démantelé à Dakar : deux Chinois au cœur de l’affaire ! - 29/09/2025

Opération “Contender 3.0” / Interpol frappe fort au Sénégal : un vaste réseau d’arnaques sentimentales démantelé

Opération “Contender 3.0” / Interpol frappe fort au Sénégal : un vaste réseau d’arnaques sentimentales démantelé - 29/09/2025

Viksit Bharat Run 2025 : l’Inde et le Sénégal unis dans la course vers l’autonomie

Viksit Bharat Run 2025 : l’Inde et le Sénégal unis dans la course vers l’autonomie - 29/09/2025

Thiès - Talla Sylla choisit de s'opposer :

Thiès - Talla Sylla choisit de s'opposer : "Des gens se sont sacrifiés pour ce pays[...]. On ne peut pas accepter d'avoir des dirigeants arrogants!" - 29/09/2025

Le Sénégal et la question de Palestine:

Le Sénégal et la question de Palestine: " le Sénégal considère son soutien à la lutte légitime du peuple palestinien comme un devoir..." ( Mansor CISS) - 28/09/2025

CE QUE LE PARTI SOCIALISTE DOIT FAIRE …

CE QUE LE PARTI SOCIALISTE DOIT FAIRE … - 28/09/2025

Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest

Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest - 28/09/2025

GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp

GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp - 28/09/2025

Les journalistes attaqués par le maire Bilal Diatta: le SYNPICS hausse le ton interpelle le ministre de l’Intérieur

Les journalistes attaqués par le maire Bilal Diatta: le SYNPICS hausse le ton interpelle le ministre de l’Intérieur - 28/09/2025

Ndoffane / Scènes de violence après les matchs de football : l'autorité préfectorale suspend les

Ndoffane / Scènes de violence après les matchs de football : l'autorité préfectorale suspend les "navétanes" - 28/09/2025

Un dimanche inspirant… ( Par Ousmane Gandhy Ba. )

Un dimanche inspirant… ( Par Ousmane Gandhy Ba. ) - 28/09/2025

La CJRS dénonce l’attitude « inacceptable » du maire Bilal Diatta envers les journalistes

La CJRS dénonce l’attitude « inacceptable » du maire Bilal Diatta envers les journalistes - 28/09/2025

Record mondial : la Chine inaugure le pont le plus haut du monde

Record mondial : la Chine inaugure le pont le plus haut du monde - 28/09/2025

Nucléaire: l'Iran promet

Nucléaire: l'Iran promet "une réponse ferme et appropriée" après le rétablissement des sanctions - 28/09/2025

KOLDA / Malang Mohamed Baldé (doctorant en droit public) : « la présomption d’innocence face à la menace du populisme des médias… »

KOLDA / Malang Mohamed Baldé (doctorant en droit public) : « la présomption d’innocence face à la menace du populisme des médias… » - 28/09/2025

Frappes en Ukraine: la Russie affirme avoir touché des cibles militaires

Frappes en Ukraine: la Russie affirme avoir touché des cibles militaires - 28/09/2025

Guinguinéo : Un communicateur traditionnel perd la vie dans une collision entre une moto Jakarta et une charrette

Guinguinéo : Un communicateur traditionnel perd la vie dans une collision entre une moto Jakarta et une charrette - 28/09/2025

RSS Syndication