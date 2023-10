Diass / Lancement des travaux de la ZESI : Macky Sall invite les jeunes “à venir travailler dans les facilités qui sont créées” plutôt que prendre la mer

Lors de la cérémonie de lancement des travaux d’aménagement et de connectivité de la zone économique spéciale Intégrée de Diass (ZESID) couplée avec l'inauguration de la plateforme logistique Germani West africa, le président de la République Macky Sall a salué l'incarnation de l'esprit d'entrepreneurs, tout en invitant la jeunesse sénégalaise à s’inscrire dans cette dynamique que de risquer leur vie sur des aventures sans issue. Selon lui, cette zone économique spéciale intégrée située à Diass peut générer environ 9300 emplois directs et 19850 emplois indirects. "C'est l'occasion pour moi, de saluer l'esprit d'entrepreneurs du fondateur Germani West africa, Mauro Ferrari, ainsi que son fils Andrea Ferrari. La perspective ce n'est pas de traverser la méditerranée où l'Atlantique pour aller dans une aventure sans issue en Europe. La perspective c'est de venir travailler dans les facilités qui sont créées pour la jeunesse en vue de donner l'emploi sur place" a laissé entendre le chef de l'État, demandant au maire de Diass de continuer à faciliter l'installation des entreprises dans cette zone économique et sociale de Diass afin que les jeunes puissent avoir des emplois dans le développement de ces entreprises.



Aussi, "la zone va accueillir également une plateforme financière sur une superficie de 20 hectares et une centrale solaire de 100 mégawatts. Afin de concilier les besoins de l'industrialisation, de compétitivité et de lutte contre le réchauffement climatique pour rester dans l'air du temps", rassure le Président, invitant les investisseurs à tout faire pour maximiser les retombées positives des zones en faveur des populations locales en terme de création d'emplois et de responsabilité sociétale d'entreprise.