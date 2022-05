Diamniadio / MMESS : « La Plateforme Sen Label Ci La Bokk, est un pas très important dans le développement social. » (Zahra I. T. Diop, Ministre)

Un an après l'adoption du projet de loi d’orientation relatif à l’ESS et le décret d’application y référent et la définition du cadre réglementaire, le Ministère de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire a convié les acteurs de la presse pour vulgariser la plateforme Sen Label Ci la Bokk.



Une occasion saisie par la Ministre Zahra Iyane Thiam Diop, pour discuter et échanger sur les questions relatives à cette plateforme qui est mise à la disposition des populations. « C’est une plateforme numérique qui sera lancée pour le traitement dématérialisé des demandes d’agrément en qualité d’acteurs de l’ESS, ainsi que d’autres opportunités d’échanges et d’affaires. C’est un pas très important dans le développement social », a-t-elle souligné.



Ainsi le profil des acteurs qui sont concernés a été aussi évoqué et identifié lors de cette rencontre d’échanges et de partage. Selon la MMESS, « il nous fallait vulgariser ces textes législatifs et réglementaires et surtout que les acteurs eux-mêmes puissent se l’approprier. C’est pourquoi nous avons mis en place cette plateforme numérique qui a un caractère inclusif. Maintenant quel que soit le lieu où il se trouve, l’acteur peut accéder à ces avantages et innovations comme l’avait voulu au début le chef de l’État Macky Sall… »



Cette rencontre est organisée ce 31 mai à la sphère Ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio et c’est en prélude du lancement officiel de la dite plateforme qui va faciliter la transition du secteur informel vers le secteur formel plus organisé…