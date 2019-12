Diamniadio / DGPU : « Grace à ces travaux de VRD financés à hauteur de 140 milliards FCFA, Diamniado va devenir dans un futur proche, un maillon de la transformation structurelle du Pays » (M. Boun. A. Dionne, SG Présidence )

Les travaux de voirie et réseaux divers ont été lancés officiellement ce 19 décembre. Venu présider cette manifestation, le ministre d’Etat, Secrétaire Général de la présidence de la République, Mohamed Boun Abdallah Dionne, est revenu sur la vision du chef de l’Etat Macky Sall qui a érigé des villes nouvelles comme le Pôle Urbain de Diamniadio. Selon lui, « ce projet est l’émanation de la vision prospective et de la volonté inébranlable du Chef de L’Etat. C’est une réalité vivante qui fait son chemin. C’est la déclinaison opérationnelle du PSE. » Ces travaux de VRD vont permettre de prendre en charge la question d’adduction d’eau potable, l’électrification, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que l’accès aux différents sites et infrastructures du périmètre du pôle urbain de Diamniadio. « Ainsi cette ville nouvelle va devenir la vitrine et un réceptacle des événements nationaux et internationaux. Grace à ces travaux de VRD financés à hauteur de 140 milliards FCFA, Diamniado va devenir dans un futur proche un maillon de la transformation structurelle du Pays », a-t-il ajouté. Le ministre d’Etat SG de la présidence de la République a aussi insisté sur le respect des délais des Travaux. Cette cérémonie de lancement qui s’est tenue au Pôle Urbain de Diamniadio, a vu la participation de plusieurs sommités...