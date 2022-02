Diamniadio / Cadre de vie : des opérations permanentes de collecte des déchets dans les entrées et sorties de ville, officiellement lancées.

Depuis que le président de la République du Sénégal a fait de la gestion de la propreté d’une manière générale, une préoccupation nationale, le ministère en charge de l’hygiène publique et du cadre vie ainsi que l’ensemble de ses services se remuent constamment pour offrir à Dakar et les autres régions un châssis salubre et commode.



À cet effet, l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG), a procédé, ce jeudi 24 février 2022, au lancement officiel des opérations permanentes de collecte des déchets dans les entrées et sorties de ville, à Diamniadio. En effet, en l’absence d’un dépôt, réglementé de déchets souvent ménagers, les populations ont souvent tendance à se débarrasser de leur détritus hors de leur entourage.



Une disposition qui, autre part, entache le travail de cette unité de lutte contre l’insalubrité. « Le souci que nous avons, c’est qu’au niveau des entrées et sorties de ville nous sommes confrontés à des difficultés. Comme on le dit souvent à l’entrée, ce sont les déchets qui vous accueillent et à la sortie, ce sont les déchets qui vous accompagnent », a fait remarquer Mamadou Wade, chef du service exploitation Technique de l'UCG.



Cependant, face à cette préoccupation, « on nous a instruit de mettre en place un dispositif d’entretien et de pérennisation au niveau des axes routiers, mais aussi au niveau des entrées et des sorties de ville », renseigne le chef de service, avant de faire état d’importants dispositifs déployés sur toute l’étendue du territoire national composés de bennes à ordures et des éléments qui permettent d’entretenir et de gérer les déchets au niveau de l’ensemble des axes routiers choisis.



Pour le suivi de cette initiative de nettoiement et de dépôtage des ordures, l'UCG compte sur ses équipes de sensibilisation, qui après leur formation, seront installées dans les régions, ensuite sur la mise en place d’un dispositif dont la mission est la collecte et la gestion des déchets au niveau de ces zones...