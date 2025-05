Dialogue national : L'AJS plaide pour une meilleure inclusion des femmes et des jeunes

À l'occasion du Dialogue national, Aminata Fall Niang, présidente de l'Association des femmes juristes (AJS), a réaffirmé l'importance d'une participation inclusive à ce moment clé de la vie démocratique sénégalaise. « Ce dialogue, vous l'avez voulu participatif et inclusif, d'où notre présence en ce jour important de l'histoire démocratique de notre pays », a-t-elle déclaré.



Elle a plaidé pour une meilleure prise en compte du genre et des droits humains dans le système politique et le processus électoral. Son objectif est de renforcer la participation des femmes et des jeunes à la vie politique, afin de consolider une démocratie plus représentative et équitable au Sénégal.