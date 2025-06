Dialogue Islamo-Chrétien : Monseigneur André Guèye rend visite au Grand Serigne de Dakar, El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop

Le nouvel Archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye, a rendu visite au Grand Serigne de Dakar, El Hadj Abdoulaye Makhtar Diop, Chef Supérieur de la Collectivité des Lébou, le mardi 24 juin 2025, au Pinthe de Santhiaba.



Mgr André Guèye était accompagné de ses vicaires épiscopaux, Abbé Gérard Diène, Abbés Alphonse Birame Ndour, Georges Khory Diouf, Pierre Sandi Diouf, Jacques Diouf, Olympe Badji, du Laïcat représenté par Philippe Tine, Xavier Dosseh, Salomé Ndour Diouf et Marie Louise Diouf.



Au cours de leur entrevue, le chef religieux de l'église et celui coutumier ont eu des échanges fructueux et de belles prises de paroles pour rappeler les relations séculaires et traditionnelles qui ont toujours existées entre la Collectivité Lébou et l'église catholique.