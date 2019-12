Développement du hub aérien : Le ministre du tourisme annonce la construction de 13 aéroports régionaux

Ce jeudi, les parlementaires se sont penchés sur le vote du projet de budget du ministère du tourisme et des transports aériens, lors duquel Alioune Sarr a décliné l'ambition du chef de l'État de porter le secteur aéroportuaire à une dimension novatrice.

Après l’intervention des députés, le ministre Alioune Sarr a fait un survol des acquis en matières d'infrastructures aéroportuaires, notant au passage qu'à la fin de l'année 2020, les travaux des aéroports de Ziguinchor, de Kédougou, de Tambacounda démarreront, mais avant cela, ceux de Saint-Louis, Ourossogui et Matam auront été livrés.

En outre, le ministre précisera que le président de la République, dans sa volonté d'élever le hub aéroportuaire, prévoit la construction de 13 aéroports régionaux. Ce qui permettra, selon le ministre, à Air Sénégal d'avoir une connectivité améliorée et de développer la mobilité des personnes et des biens au niveau du pays, mais aussi de faciliter la connectivité à l'international...