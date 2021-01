Deuxième vague de Covid-19 : Serigne Mboup apporte un appui de 10.000 masques, des détergents et des flacons de gel au Comité régional de lutte contre les épidémies de Kaolack.

La cérémonie de remise du don a été paraphée ce matin à la gouvernance de Kaolack en présence du président du comité de gestion des épidémies, le gouverneur, Alioune Badara Mbengue.



À la tête de la délégation, le directeur général du cœur de ville de Kaolack, Mbaye Ngom, qui a représenté le président Serigne Mboup, a remis au gouverneur Mbengue l'appui au nom de la société investissement et développement ( SID) et du mouvement "And Défar Kaolack".



Le don est constitué de 10.000 masques, des produits détergents (4.500 produits) et 150 flacons de gel. Un produit dont le président Serigne Mboup a lui-même financé la formulation et la production à Dakar.



À signaler que Mr Mboup avait apporté lors de la première vague une participation conséquente au profit des populations de Kaolack impactées par la Covid...