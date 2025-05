Détention de l’ancien ministre Mansour Faye : « C’est une commande politique! » (Me Amadou Sall)

Par ailleurs, la robe noire d’ajouter que ce n’est ni plus ni moins qu’une « commande politique. » « Mansour Faye est victime de commande politique. C’est une cible politique et ils ont tenté d’atteindre ses autres proches avant de s’acharner sur lui », explique l’avocat. Par ailleurs, la robe noire d’ajouter que ce n’est ni plus ni moins qu’une « commande politique. » « Mansour Faye est victime de commande politique. C’est une cible politique et ils ont tenté d’atteindre ses autres proches avant de s’acharner sur lui », explique l’avocat.

Après avoir été placé sous mandat de dépôt ce lundi par la commission d’instruction de la haute cour de justice, les avocats de l’ancien ministre Mansour Faye ont pris la parole devant la presse. Me Amadou Sall avec ses confrères Me Elhadj Diouf, Me Antoine Mbengue, Me Oumar Youm etc…, précisent qu’effectivement, leur client a été retenu en prison pour les infractions évoquées par la résolution de l’assemblée nationale lors de la mise en accusation.« Ce qui lui a été reproché, c’est d’avoir fait attribuer, dans le cadre de la résilience économique et sociale contre la pandémie de Covid-19, un marché de riz et d’y avoir opéré une surfacturation. Nous avons démontré devant la commission que Amadou Mansour Faye n’était pas membre de la commission d’attribution des marchés. En effet, c’est une commission dont la composition est fixée par un arrêté du ministère des finances dans le respect strict du code des marchés. Et elle s’est réunie en appliquant des prix de l’époque, confirmés par le ministère du commerce. Et nous avons prouvé qu’il n’est point concerné ni dans l’attribution de marchés ni dans la distribution », ajoute l’avocat Me Amadou Sall qui poursuit disant que : « c’est un appel d’offres qui a été lancé et 30 soumissionnaires se sont signalés. »