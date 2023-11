Désenclavement des zones rurales : Les préoccupations du député Samba Dang

Au cours des discussions ouvertes entre le ministre Mansour Faye et la représentation nationale, le député Samba Dang a insisté sur « l’interdepartementalité ». Il faut une connexion plus vaste des pistes rurales en vue de développer la production agricole et leur transport.



Les conditions de travail des chauffeurs sont aussi à revoir d’après le député du parti dissous, le Pastef. « Il faut bien traiter les chauffeurs et travailler à revoir leur statut… » a plaidé le parlementaire de l’opposition.



Cheikh S. FALL