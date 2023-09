Dernière visite du PR à Léona Niassène : Fils et petits-fils de Mame Khalifa Niass lui tirent le chapeau et lui expriment leur reconnaissance.

Accompagné d’une forte délégation, le Chef de l’État, Macky Sall a effectué, ce 26 septembre une visite auprès des foyers religieux, notamment à Médina Baye et à Léona Niassène. Dans son passage au dernier lieu nommé, le Président de la République a été accueilli par le Khalife de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass.



Dans le discours porté par son frère cadet, Serigne Ahmed Babacar Niass, le khalife a témoigné sa reconnaissance au président de la République.



« Vous nous faites part de votre départ de la présidence, mais nous nous sentons tristes parce qu’un homme d’une grande générosité, d’une très grande reconnaissance, d’une courtoisie exceptionnelle, va partir », a confié la voix de Léona Niassène.



Le foyer religieux s’est également félicité du bilan matériel du président Macky Sall sur tout le territoire national, notamment, à Kaolack et plus particulièrement dans l’ensemble des cités religieuses du pays.



« Nous vous sommes très reconnaissants, monsieur le président (…) et nous nous alimentons de beaucoup d’espoir pour votre Premier ministre Amadou Ba et tous ceux qui l’accompagnent. Partez en paix et héritez de ce qui sera mieux pour vous. », a conclu le porte-parole de Léona Niassène.