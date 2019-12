Dernière minute : Liberté provisoire pour le professeur Babacar Diop et les quatre étudiants, Guy Marius Sagna reste en prison.

Le professeur Babacar Diop, arrêté en même temps que Guy Marius Sagna et autres, va être remis ce vendredi en liberté provisoire, a appris Dakaractu de source judiciaire. Le Doyen des juges a décidé de la libération provisoire du professeur d’université mais aussi des étudiants Malick Diallo Biaye, Mamadou Diallo, Souleymane Diockou et Pape Abdoulaye Touré.



« Rien ne s’opposait à la libération de ces prévenus », plaide Me Moussa Sarr, l’un des avocats joint par Dakaractu.

Par contre, la demande de mis en liberté provisoire déposée par les conseils du leader de « France dégage » a été rejetée par le magistrat instructeur. L’activiste et trois de ses camarades resteront en prison en attendant la suite de l’instruction...