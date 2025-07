Dérives sur les réseaux sociaux, régulation de l’audiovisuel : Ce que regrette la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS)

La Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS), réunie ce samedi pour la clôture de sa session consultative, a exhorté les citoyens, dans un contexte économique et social agité, à se détourner des querelles partisanes stériles, pour se consacrer à des enjeux essentiels : stabilité sociale, développement économique, productivité agricole, industrialisation, et un rapport sain, éclairé et apaisé à la religion.



Par ailleurs, la Ligue invite l’État à renforcer la régulation du secteur audiovisuel. « Il est impératif de mettre fin à la diffusion récurrente de contenus contraires à nos valeurs morales, religieuses et traditionnelles. Une révision des cahiers des charges des chaînes télévisées s’impose, en faveur de programmes à forte valeur éducative, citoyenne et spirituelle », a déclaré le président de la Ligue.





Concernant les questions liées à la famille, notamment, la question de l’autorité parentale, la LIPS demande au ministère de la Famille de mieux impliquer les acteurs religieux et sociaux dans les réflexions touchant à l’avenir de la famille sénégalaise.