Médina Gounass : le guide religieux Cheikh Abdou Aziz Ndiaye condamné avec sursis après avoir blessé un étudiant

Poursuivi pour blessures involontaires, mise en danger de la vie d’autrui et détention irrégulière d’une arme à feu, Cheikh Abdou Aziz Ndiaye a reconnu les faits devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Selon L’Observateur, le guide religieux a été condamné à trois mois de prison avec sursis et au paiement de 300 000 FCFA de dommages et intérêts.


Médina Gounass : le guide religieux Cheikh Abdou Aziz Ndiaye condamné avec sursis après avoir blessé un étudiant
Une forte mobilisation au tribunal
 
L’audience a attiré de nombreux disciples et proches du guide religieux.
 
Selon L’Observateur, plusieurs notables du quartier de Médina Gounass, dont le maire Bady Bâ, étaient présents pour soutenir Cheikh Abdou Aziz Ndiaye.
 
Le prévenu, guide religieux niassène et moukhaddam de la Fayda Tidjaniya, comparaissait pour blessures involontaires, mise en danger de la vie d’autrui et détention d’une arme de deuxième catégorie sans autorisation administrative valide.
 
Une arme acquise après des tentatives d’agression
 
À la barre, Cheikh Abdou Aziz Ndiaye a reconnu les faits et présenté ses excuses.
 
Il explique avoir acquis un pistolet en août 2013 après avoir été la cible de deux tentatives d’agression.
 
Une autorisation provisoire lui aurait alors été délivrée par les autorités compétentes. Toutefois, cette autorisation n’aurait jamais été renouvelée.
 
Interrogé sur cette situation, le guide religieux affirme avoir fait preuve de négligence.
 
Des tirs effectués pour vérifier le fonctionnement de l’arme
 
Le prévenu explique qu’après un voyage, il avait décidé de nettoyer son arme et de tirer quelques cartouches afin de vérifier son fonctionnement.
 
Vers 2 heures du matin, pensant que les rues étaient désertes, il aurait effectué plusieurs tirs devant son domicile.
 
Il affirme ne pas avoir voulu blesser qui que ce soit et présente publiquement ses excuses.
 
Un étudiant atteint à la main
 
À quelques mètres du domicile, A. Niang, étudiant, rentrait du travail avec plusieurs amis.
 
Les premiers tirs auraient été pris pour des détonations de pétards. Mais au quatrième coup, le jeune homme ressent une douleur à la main.
 
Transporté à l’hôpital, il subit une intervention chirurgicale. Les médecins auraient extrait un projectile de sa main.
 
Son incapacité temporaire de travail a été fixée à 21 jours.
 
Le parquet réclame une peine ferme
 
Le ministère public a estimé que le prévenu avait fait preuve d’imprudence.
 
Le procureur a également rappelé que la qualité de guide religieux ne plaçait personne au-dessus des lois.
 
Il a requis un an de prison, dont trois mois ferme, une amende de 500 000 FCFA ainsi que la confiscation de l’arme.
 
La défense a plaidé la clémence, mettant en avant le comportement du prévenu après les faits, ses regrets ainsi que sa volonté d’indemniser la victime.
 
Trois mois avec sursis et 300 000 FCFA à verser
 
Après délibéré, le tribunal a reconnu Cheikh Abdou Aziz Ndiaye coupable.
 
Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis.
 
Le guide religieux devra également verser 300 000 FCFA à la victime au titre des dommages et intérêts.
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Samedi 11 Juillet 2026
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