Démolition de près de 280 cantines au marché des HLM : les commerçants chargent le maire et menacent d’entamer une procédure judiciaire.

La situation est tendue entre les commerçants et le maire de la commune des HLM. Pour des raisons d’irrégularité, des bâtiments qui menacent ruine, un bloc de cantines a été démoli dans la journée du dimanche dernier. Ces commerçants, dans le cadre d’un point de presse, ont montré leur désarroi et dénoncé le comportement du maire qu’ils qualifient d’abusif, l'accusant même de vandalisme.



En cette période de pandémie, ces pères et mères de famille restent sans travail et appellent les autorités étatiques à leur venir en aide. Certains précisent qu’ils n’ont pas reçu de sommation. Selon Yaya Kane, le secrétaire général et leur porte-parole du jour des commerçants, le maire a fait « un forcing » avec la complicité de certaines autorités administratives...