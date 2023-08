Demande de liberté provisoire de Bassirou Diomaye Faye : La Chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar statue ce jeudi

Le secrétaire général et numéro 2 de l’ex parti Pastef sera édifié sur son sort ce jeudi par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ce jeudi. Ceci, après la demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de Bassirou Diomaye Faye après le rejet à deux reprises par le juge d’instruction.







Arrêté par la Dic devant le siège de la Direction générale des impôts et domaines (Dgid), Bassirou Diomave Faye avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 18 avril dernier pour «actes de natures à compromettre la paix publique », «outrage à magistrat » et «diffamation à l'encontre d'un corps constitué ». L'interpellation de Bassirou Diomaye Faye, par ailleurs inspecteur principal des impôts et des domaines en service à la Direction de la législation et de la coopération Internationale (Dici), faisait suite à un texte publié sur sa page Facebook et intitulé «la clochardisation continue ».



Libération informe par ailleurs que, la chambre d’accusation statue aussi sur le cas de Pape Abdoulaye Touré qui a été interpellé en début juin en marge des violentes manifestations pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses.