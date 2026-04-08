Délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1: "Ce processus peut être comptabilisé parmi les modèles réussis de réinstallation de populations" (préfet Tivaouane)

Implantés dans une zone minière où la mine ne cesse d'avancer, les villages de Ndary et Thissé 1 ont été finalement délocalisés. En effet, la cérémonie d'inauguration des nouveaux villages (Ndary et Thissé 1) a été paraphée dernièrement, en présence du préfet du département de Tivaouane, du directeur général des Ics, du maire de Méouane etc...
Placée sous l’autorité de la Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation des impenses (CDREI), présidée par le Préfet de Tivaouane, l’opération a connu un succès retentissant à travers l'adhésion des populations impactées. "C'est une démarche basée sur le dialogue, sur la concertation [...]. Aujourd’hui, permettez-moi de dire que ce processus de délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1 peut être comptabilisé parmi les modèles réussis de réinstallation de populations", a évoqué le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye.
Ainsi, les nouveaux villages offrent désormais un cadre de vie modernisé et structuré, à travers la mise à disposition d’infrastructures essentielles, notamment : une école primaire et un daara pour l’éducation, une case de santé pour les soins de proximité, une mosquée et une morgue, entre autres infrastructures.
À rappeler que ledit projet entre dans le cadre du partenariat entre l'État du Sénégal et les Industries chimiques du Sénégal (Ics).
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