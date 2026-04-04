Défilé du 4 avril à Guédiawaye : arrivée du gouverneur, démarrage imminent

Le défilé marquant la célébration de la fête de l’Indépendance du 4 avril va démarrer d’un moment à l’autre à Guédiawaye. La cérémonie se tient sous la présidence du gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, en présence du maire de la ville de Guédiawaye ainsi que du maire de Dakar, Abass Fall.