Déclassement-Forêt classée de Malika : la communauté layène invite Macky Sall à respecter ses engagements

A quelques jours de la célébration du 138e Appel de Seydina Limamoulaye, une partie de la famille de l’actuel khalife général, sous la houlette de Seydina Mandione Laye, troisième dans la lignée des fils de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, a invité le chef de l’Etat à respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté, relativement au déclassement de la zone située au niveau de la forêt classée de Malika et abritant le pèlerinage annuel de Nguédiaga. La surface en question concerne 100 ha. « Nous avions demandé 60 ha, c’est le président de la République qui a parlé de 100 ha. Ainsi, nous souhaitons qu’il honore cette promesse tenue devant le khalife général, car Yoff et Cambérène étant saturés, il ne reste plus à la communauté layène que Malika qui doit être érigé en troisième pôle », éclaire Seydina Mandione Laye, lors d’un point de presse qu’il a animé à son domicile dakarois ce lundi.