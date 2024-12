Déclaration de Politique Générale (DPG): L’assemblée nationale approuve la feuille de route du Premier ministre

Devant l’assemblée nationale , c’est une nouvelle ère de rupture qui s’annonce. Ousmane Sonko, près de 12 tours d’horloge a partagé avec les députés, les principes, l’ambition et les orientations stratégiques du nouveau gouvernement. Avant d’entrer dans le vif du sujet, le premier ministre a fait le rappel de la situation où se trouve le Sénégal. « Le pays d’aujourd’hui, est un modèle en panne, dans une Afrique sacrifiée. Un modèle de développement arrêté : 64 ans après son indépendance, le Sénégal est resté enfermé dans le modèle économique colonial, exportant ses matières premières (or, poisson, arachide, phosphate, zircon…), avec peu de valeur ajoutée et important les produits finis », a réitère le chef du gouvernement. Au final de cette réalité des chiffres divulgués par le président de la République, depuis l’indépendance, Sonko rappelle que le Sénégal est enfermé dans un cercle vicieux de sous-développement et de pauvreté, avec des matières premières locales peu valorisées, un secteur privé national qui ne décolle pas, des filières peu compétitives, une croissance structurellement faible et fragile et un territoire national peu aménagé et pauvre.





Il faut donc déconstruire les mauvais choix, attelages et agencements, redresser les manquements et choix malencontreux et construire les fondations du nouveau Projet.



« Notre ambition de mettre le Sénégal sur une nouvelle trajectoire n’est pas compatible avec ces méthodes du passé. Là-dessus, nous avons reçu du peuple sénégalais un mandat clair : la Rupture. Un changement profond de paradigme dans les politiques publiques s’impose, aussi bien dans le contenu que dans la méthode », martèle le premier ministre.





Dans sa déclaration de politique générale, Ousmane Sonko annonce que le gouvernement a opté pour 7 ruptures majeures, dont les premières applications se sont traduites, depuis le mois d’avril 2024. Au terme de sa deuxième prise de parole, le premier ministre a obtenu l’adhésion de l’assemblée nationale qui le félicite par acclamation ainsi que tous les membres du gouvernement.





Ce samedi, le premier ministre devra repasser devant l’assemblée pour l’adoption de la loi de finances 2025.