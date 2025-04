Décès du Pape François : Profils, âge, succession, un ancien séminariste dresse le portrait des "Papabili"

Le Pape François, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, nous a quittés à l'âge de 88 ans. Il était le premier Pape non européen. Surnommé le « Pape des pauvres », il était proche de tous, mais portait une attention particulière aux plus démunis.



Ses funérailles sont prévues pour samedi. Dakaractu s'est rendu au collège Notre-Dame du Liban pour recueillir des explications sur le mode de succession du Pape. Le professeur Hyacinthe Omor Sagne, ancien séminariste, nous a accueillis dans l'un des jardins de l'établissement et a dressé pour nous le portrait des "Papabili".



« C'était une personne très humble et qui a beaucoup travaillé pour l'Église. Sa disparition est une grande perte pour le monde entier », a témoigné le professeur Hyacinthe, ancien séminariste, au micro de Dakaractu.