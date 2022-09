Décès de la reine Elisabeth II : « Elle a été une reine exceptionnelle d’abord par la longévité de son règne, mais également par ses postures que nous tous depuis notre tendre enfance, nous avons toujours appréciées... » (SE Aïssata Tall Sall).

C’est au cours de la cérémonie de lancement du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, que l’annonce de la disparition de la reine d’Angleterre est faite alors que le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, s’adressait à la presse sur l’organisation de la rencontre internationale aux enjeux sécuritaires. Elle a aussitôt suspendu son face-à-face avec les journalistes le temps de marquer une minute de silence à la mémoire de la disparue. « Au nom du président Macky Sall, je voudrais présenter les condoléances du Sénégal au Royaume Uni pour la perte de cette grande figure qui a fait l’histoire du monde et qui a été une reine exceptionnelle, d’abord par la longévité de ce règne, mais également par ses postures que nous tous depuis notre tendre enfance nous avons toujours appréciées », a souligné le ministre qui a conclu par prier pour que Dieu aie pitié de son âme...